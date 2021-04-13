Orman yolları yapılmaya başlandı

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Kilis'te, 2.7 kilometre orman yolu açma çalışmalarına başlandı.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2021 yılı programı dahilinde orman yollarının birbirine bağlanması için 2.7 kilometre yeni yol yapım çalışmaları başladı. özellikle orman yangınlarına müdahale ederken, yolu olmayan ormanlık alanlarda yangına müdahale etmekte zorluk çekilen bölgelerde yol açma çalışmalarının başladığı bildirildi. Bu yıl içerisinde 2.7 kilometrelik yolun açılarak, diğer orman yollarına bağlanacağı bildirildi.

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