“Pandemi Sürecinde Öğretmenlik” söyleyişi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında “Pandemi Sürecinde Öğretmenlik: Bir Öğretmen, Bir Öğretmen Adayı Söyleşisi” başlıklı program Sınıf Öğretmeni Kadir Selimler ile Fakültemiz öğrencisi Burak Gümüşoğlu’nun katılımı ve Dr. Öğretim Üyesi Esra Saraç’ın yönlendiriciliğiyle gerçekleştirildi.

Salgın sürecinin başlangıcında sistemin oturmamasından kaynaklanan birtakım sıkıntılara değinen Selimler, ilk önceleri öğrenci velilerinin uzaktan eğitim konusunda isteksiz olduklarını ifade etti. Selimler, Uzaktan eğitim sürecinde küçük yaş gruplarıyla ders yapmanın diğer yaş gruplarına göre zor olduğunu, bazı öğrencilerin kardeş, sobalı ev, ayrı odasının olmaması sebeplerle dikkatlerini toplamada sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Başlangıçta derslere öğrenci katılımının az olduğu, fakat öğretmenin bireysel çabalarıyla arttığını tespit eden Selimler, ölçme ve değerlendirme açısından bazı olumsuzluklara değindi. Belli şartların sağlanması durumunda, savaş, pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zor dönemlerde eğitimdeki sıkıntıların aşılmasında uzaktan eğitimin faydalarının sıralandığı söyleşi teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

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