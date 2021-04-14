Kilis’te göçmen kaçakçılığı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı 4 kişi yakaladı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu C.A. ile İ.A.. gözaltına alındı.

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