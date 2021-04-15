Kilis'te Türkçe'yi güzel konuşma söyleşisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te Türkçe'yi güzel konuşma söyleşisi

İHA

Kilis'te Türkçe'yi güzel konuşma söyleşisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Türkçe Güzel Konuşma ve Yazma” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Türkçe Güzel Konuşma ve Yazma” başlıklı söyleşi, Dr. Öğr. Üyesi Yakup Alan’ın yönlendiriciliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mahmut Abdullah Arslan’ın sunumuyla gerçekleştirildi.
Yunus Emre, Namık Kemal, Cemil Meriç, Attila İlhan gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin, dilin önemi ile ilgili şiir ve sözlerinden örnekler veren Aslan, genelde dilin, özelde ise Türkçenin insanı ve milleti yükselteceğini belirtti.
Aslan, Geride olan milletlerin dilde de geride olduğunu ve dilin, insanların kendilerini ifade etmesindeki ve karşıdakilere kabul ettirmesindeki önemini vurguladı.
Türkiye Yazarlar Birliği, TÜİK, PISA ulusal ve uluslararası sınavlar ve araştırma raporlarından hareketle öğrencilerin okuduklarını anlamada ve yorumlamada yaşadıkları problemlere değinen Aslan, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler üzerine çıkarmanın Türkçeye ve dile önem vermekle mümkün olabileceğini ifade etti.
Aslan, Okuma kültürü ve alışkanlığının kazandırılmasında, ailenin ve okul öncesi eğitiminin önemli olduğu; devlete, ailelere, okullara ve öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğü dile getirildi.
Bilgiye giden yolun kitaplardan geçtiğini belirten Aslan, dil becerilerinin geliştirilmesi için kullanılabilecek yöntem, teknik ve uygulamalardan bahsetti.
Aslan, Türkçenin milletin şah damarı olduğunun altını çizen konuşmacı, iyi yazmak ve konuşmak adına ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için ayrı ayrı önerilerde bulundu.
Aslan, En uzun yolun bir adımla başladığının, amatörce de olsa bir spor dalı ile meşgul olmanın, bir enstrüman çalmanın, yabancı dil bilmenin gerekli olduğunun vurgulandığı ve sabırla, inançla, azimle çalışmak gerektiğinin tavsiye edildiği söyleşi teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri başladı
Avukat Aziz Akgül korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Avukat Aziz Akgül korona virüse yenik düştü
Kilis’te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği
YEREL HABERLER Kilis’te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği
Köylerde yol yapımını başladı
YEREL HABERLER Köylerde yol yapımını başladı
Parkların duvarları boyanıyor
YEREL HABERLER Parkların duvarları boyanıyor
Kilis’te göçmen kaçakçılığı
YEREL HABERLER Kilis’te göçmen kaçakçılığı
(Özel) Suriye sınırında biber fideleri toprakla buluşmaya başladı
YEREL HABERLER (Özel) Suriye sınırında biber fideleri toprakla ...
Kilis´te, 4 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te, 4 kaçak göçmen yakalandı
“Pandemi Sürecinde Öğretmenlik” söyleyişi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Pandemi Sürecinde Öğretmenlik” söyleyişi ...
Orman yolları yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Orman yolları yapılmaya başlandı
Kilis'te süneyle mücadele başladı
YEREL HABERLER Kilis'te süneyle mücadele başladı
Kilis’te kaçağa geçit yok
YEREL HABERLER Kilis’te kaçağa geçit yok
Kilis’te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı
YEREL HABERLER Kilis’te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç ...