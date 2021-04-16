Asfalt çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt yama, tadilat bakım ve onarım kaldırım tadilatı çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Havaların ısınmasıyla birlikte Necmettin Erbakan, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi ve kentin muhtelif yerlerinde asfalt yama, tadilat bakım ve onarım kaldırım tadilatı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmaların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de süreceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.