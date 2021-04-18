“Osmanlılar Zamanında Kilis Kazası” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi

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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Osmanlılar Zamanında Kilis Kazası” başlıklı ekonferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Osmanlılar Zamanında Kilis Kazası” adlı ekonferans; Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Kuzucu’nun yönlendiriciliği ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Pamuk’un katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

"Osmanlılar Zamanında Kilis Kazası” başlıklı sunumuna dinleyicileri selamlayarak başlayan Pamuk, Kilis'in ilkçağlardan günümüze kadarki kısa tarihçesine değinerek bilhassa 19. yüzyılda şehirde yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdi. Kilis’in 19. yüzyıldaki demografik, iktisadi, eğitim ve idari durumunu istatistiki bilgi ve belgelerle destekleyerek açıklayan Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, o dönem hakkında dikkat çekici bilgilere yer verdi. EKonferans, teşekkür konuşması ve sorucevap bölümü ile sona erdi.

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