Haşerelerle mücadele 24 saat sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Haşerelerle mücadelenin 7/24 aralıksız devam ettiğini söyledi.
Başkan Ramazan hava şartlarının ani değişiklik göstermesi sebebiyle, şehrin ve bölge illerde haşere artışının olduğu gözlendiğini ifade ederek, “Bu süreçte haşerelerle mücadelede ekiplerimiz tarafından 7/24 aralıksız çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında araçlarımız şehrin tüm ana arterlerinde, tulumbalar ve el pompaları ise tüm çıkmaz ve dar sokaklarda ilaçlamaları sürdürmektedir. Gelişi güzel sokaklara ve konteyner çevresine bırakılan çöpler haşerelerin en çok üreme yaptıkları yerlerdir. Bu nedenle lütfen çöplerimizi çöp konteynerlerine kapalı bir şekilde atalım. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.