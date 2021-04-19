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Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp rahatsız eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı

DHA

Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp rahatsız eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, görev yapan doktor Hacer Demirel'i 7 yılda 1570 farklı numaradan arayarak tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Cebrail Can K.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin beklediği Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporda sanığın akli melekelerinin yerinde olduğu belirtildi.
Aslen Malatyalı olan Hacer Demirel, 19 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can K. ile tanıştı. Platonik aşk yaşayan Cebrail Can K., taciz ettiği Demirel'i, üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği Erzurum'da da taciz etmeye devam etti. Hacer Demirel'in üniversiteyi bitirip, Kilis Devlet Hastanesi'nde göreve başlamasının ardından Cebrail Can K., okulu bırakarak peşinden Kilis'e geldiği genç doktoru taciz etmeyi sürdürdü. Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can K., tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen yıl ağustos ayında yeniden polise başvurdu. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cebrail Can K., Adana'ya gönderildi. Cebrail Can K.'nin burada yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verildi. Ancak taciz mağduru doktorun avukatları sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek yeniden rapor alınmasını istedi. Bunun üzerine geçen duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu´ndan rapor alınması istendi.
AKLİ MELEKELERİ YERİNDE 
Sanık Cebrail Can K.'nın 20,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün Kilis 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde görüldü. İstanbul Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporun okunduğu, mağdur ve sanığın katılmadığı duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan doktor Hacer Demirel'in avukatı İslim Argıllı Suvat, "Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporda sanık Cebrail Can K.´nın aklı melekelerinin yerinde olduğu, gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin anlam ve sonuçlarını idrak edebilir mahiyette bir mental düzeye sahip olduğu görüldü. Bu rapor ile sanığın bilinçli olarak suçu işlediği de ortaya çıkmış oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-04-19 16:30:08

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