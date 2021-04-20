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Kilis'te “Yunus Emre ve İlahi Aşk” konulu söyleşi

İHA

Kilis'te “Yunus Emre ve İlahi Aşk” konulu söyleşi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yunus Emre ve İlahi Aşk” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
2021 yılının UNESCO ve Cumhurbaşkanlığınca “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesinin ardından Üniversitemizde; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından, yönlendiriciliğini Öğr. Gör. Sultan Güler Kurt'un yaptığı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Berna Yıldırım Bakkal’ın katılımıyla “Yunus Emre ve İlahi Aşk” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen söyleşide Berna Yıldırım Bakkal; Yunus Emre’nin hayatından, Tapduk Emre dergahındaki hizmetlerinden, Mevlana ve Hallacı Mansur ile yaptığı görüşmelerden bahsederek, Yunus'un ilahi aşka giden manevi yolculuğuna dair önemli bilgiler verdi. Söyleşi, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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