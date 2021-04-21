Traktör devrildi: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’in Musabeyli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Gündeğer köyünde Osman Demirkıran (79) yönetimindeki 79 AZ 471 plakalı Massey Ferguson marka traktör ile arazisini sürerken, arazinin engebeli olması nedeniyle traktör verildi. Traktörün altında kalan Osman Demirkıran olay yerinde hayatını kaybetti. Osman Demirkıran'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.