Kilis'te otomobil devrildi: 2 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak zeytin baphçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kilis-İslahiye karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne gelen Mahmut Çiftçi yönetimindeki 79 AAN 737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mahmut Çiftçi ile yanında bulunan Hasret Öksüz, çağırılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-04-21 18:33:42
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