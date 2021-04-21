Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Kilis’te otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ç. yönetimindeki 79 AAN 737 plakalı Tofaş marka otomobil Kilisİslahiye Karayolu 5’inci kilometresinde sürücünün direksiyon virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Zeytin bahçesine devrilen otomobil sürücüsü Mahmut Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hasret Ö. yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilden kopan parçalar çevreye saçıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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