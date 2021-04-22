Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, Osman Demirkıran (79) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Musabeyli'ne bağlı Gündeğer köyünde meydana geldi. Osman Demirkıran arazini sürerken kullandığı 79 AZ 471 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Demirkıran'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Osman Demirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Demirkıran'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-04-22 08:42:59



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