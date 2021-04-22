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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ramazan’dan 23 Nisan kutlaması

İHA

Başkan Ramazan’dan 23 Nisan kutlaması

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Ramazan, 23 Nisan 1920 tarihi, Türk Tarihi’nin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturduğunu belirtti. Başkan Ramazan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüyle temelini oluşturduğu TBMM, aynı zamanda aziz milletimizin şanlı direnişinin, birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Küllerinden doğan bir milletin kendi tarihini yazdığı gazi meclisimiz, tüm dünyaya millet iradesinin üzerinde bir irade olmadığını göstermiştir. Sahip olduğumuz bu şanlı tarihimizin de bilinciyle, çok zor şartlar altında kazanılmış bir zaferin sonucu olan cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğimize olan inancım tamdır. Geleceğimizin temellerinin atıldığı bugünün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmesi ise bugüne daha da derin bir anlam yüklemektedir. İlk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da, ulusal egemenliğimizi bizlere sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ile bağımsızlık yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla ve saygıyla anıyorum. Bu duygularla TBMM’nin 101. kuruluş yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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