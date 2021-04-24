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Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru Fıstık ile kaymağın buluştuğu cennet çamuru, Kilis’te iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor

İHA

Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru Fıstık ile kaymağın buluştuğu cennet çamuru, Kilis’te iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor

Fıstık ve kaymağın aynı lezzette buluştuğu cennet çamuru, Ramazan ayı içerisinde Kilis’te en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor.
Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil yapılan Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alırken, Ramazan ayında ise iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor. Cennet çamurukaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen tatlının coğrafi işareti tescili Türk Patent tarafından tescil edildi. Kilis’e özgü tatlı, adı da ve tadı da farklı olan cennet çamuru, yılın her mevsiminde tüketilebiliyor. Ramazan ayında yoğun mesai yapan tatlı ustaların özenle hazırladığı cennet çamuru sadece Kilis ve bölgeden değil Türkiye’nin her tarafından yoğun talep alıyor.
Baklavacı Abdurrahman Kilimci, Cennet Çamurunun Kilis yöresine ait tescilli bir tatlı olduğunu ifade ederek, “Cennet çamuruna Ramazan ayı olması nedeniyle daha fazla talep oluyor. Gerek Kilis içerisinden gerekse il dışından taleplerimiz baya arttı. Cennet çamurunun tarihi eksiye dayanmaktadır. Ramazanlarda iftar sonrası tüketilen en önemli tatlılardan biridir” dedi.
Kilis'in dünyaca ünlü cennet çamurunun kilosu tatlının içerisine konulan fıstık ile kaymağın bolluğuna ve Kalitesine göre kilogramı 6070 TL arasında değişen fiyat ile satılıyor.
Tatlının yapımı
Çiğ kadayıfın yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek ısıtılıyor. Daha sonra tepsiye toz şeker ilave edildikten sonra yaklaşık 20 dakika pişirildikten sonra hafif karıştırarak şerbet ve bol fıstık dökülüyor. Üzerine tarçın ve kaymak koyduktan sonra fıstık ekleyerek servise hazır hale getiriliyor. Cennet çamuru tatlısı kısacası bol fıstık, tereyağ, toz ve sıvı şeker, pudra şekeri ve tarçından atılıyor.

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