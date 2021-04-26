Parklarda hummalı çalışma

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent genelindeki parklar, refüjler başta olmak üzere yaz çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Kilis’te parklarda bakım çalışmaları aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Parklarımızda çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesi devam ediyor. Refüjler aynı şekilde yoğun çalışmalarımız var. Birleşmiş Milletlere sunduğumuz 3 park projemiz kabul edildi. Helvacıoğlu, Şıhmehmet ve Ekrem Çetin Mahallelerinde parklarımızın yapımına çok kısa bir sürede başlayacağız” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.