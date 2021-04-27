Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde üniversite hayatı ve sonrası anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Üniversite Hayatı ve Sonrasına Dair” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Üniversite Hayatı ve Sonrasına Dair” başlıklı söyleşi, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bektaş’ın yönlendiriciliği ve Aarhus Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gümüş’ün sunumuyla gerçekleştirildi.

Konuşmasının başında kendi eğitimi sırasında yaşadıklarına değinen Gümüş, akademik yaşam ve yüksek lisans sonrası süreçlere değindi. Özelde eğitim fakültesi genelde ise tüm öğrencilerin eğitim süreçlerinde içsel motivasyona sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Gümüş, kültürel, bireysel, ailevi değişkenlerin de önemli unsurlar olduğunu ifade etti. Güven, Zekanın eğitim ve lisans üstü süreçlerde tek başına yeterli olmadığı ve hala tartışmaya açık bir konu olduğunu, ülkeler arası bazı karşılaştırmalar yaparak örnekler üzerinden açıkladı. Kültürün ülke içinde ve ülkeler arası farklılıklar içerdiğini belirten Gümüş, Türkiye’de öğrencilerin belirsizliklerden kaçındıkları için gerekli cesareti gösteremediklerini belirtti.

Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını; fakat aynı zamanda karmaşıklaştığını ifade eden Gümüş, yabancı dil bilmenin doğru bilgiye ve kaynaklara ulaşmadaki önemini vurguladı. Araştırmacı olmak, nerede ve hangi alanlarda yüksek lisans yapacağına karar vermek, bilgiyi karşılaştırarak doğrulamak, kendi ayakları üzerinde duracak cesarette olmak gerektiği gibi konular üzerinde de durulan söyleşi, teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.