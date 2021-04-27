Kilis’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis’te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çiftçi yönetimindeki (57) otomobil, Mehmet Sanlı Mahallesi Kilisİslahiye karayolunda Kenan Özkan (31) yönetimindeki 27 J9306 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kenan Özkan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Memduha Özkan (75) yaralandı. 2 yaralı Kilis Devlet Hastanesine 112 ambulansı ile kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Memduha Özkan hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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