Kilis'te tam kapanma sürecindeki koordinasyon planlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Valisi Recep Soytürk, Videokonferans üzerinden düzlenen tam kapanma süreci planlama ve koordinasyon toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen Videokonferans toplantısına Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte Valiler, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve Sahil Güvenlik Komutanlarının katılımıyla videokonferans üzerinden düzlenen tam kapanma süreci planlama ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.