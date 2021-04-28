Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, su kuyusuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ketenciler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesinde gezinen 2 yavru kedi, 25 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Evde yaşayanların kedi seslerini duymasıyla kedileri bir süre kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayan vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, İtfaiye ekipleri düşen yavru kedileri 1 saatlik çalışmayla kuyudan çıkararak kurtardı. Kediler bahçede bekleyen annesinin yanına bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-04-28 15:24:39



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