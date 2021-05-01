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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan söyleşilerinin 3’üncüsü gerçekleştirildi

İHA

Ramazan söyleşilerinin 3’üncüsü gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde ”Ramazan Söyleşilerinin 3’üncüsü gerçekleştirildi.
İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Ahmet Yesevi’den Yunus’a Hakikat Dili Türkçe” başlıklı söyleşi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aldemir’in yönlendiriciliği ve Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin sunumlarıyla gerçekleştirildi. Söyleşi, Dekan Halil Aldemir’in takdimi ile başladı. Ardından söyleşiye katılımcıları selamlayarak başlayan Kemikli, şiir ve hikmet kavramlarını açıklayarak bir giriş yaptı. Kemikli, Bu kavramların geleneğin ve kültürün oluşumunda önemli roller üstlendiğini, ayrıca Ahmet Yesevi ve Yunus gibi gönül ehli âlim ve ariflerin anlaşılması için bu kavramların hakkıyla bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Kemikli, Hikmet kelimesinin yüksek bilgi manasında ve gizli bilgi olarak da kullanıldığını bunun yanında kişinin kendi sınırlarını bilmesi anlamına da geldiğini açıkladı. Kemikli, Hikmet kavramının “gerçeklik” kavramını da kapsayacak şekilde bir genişliğe sahip olduğunun altını çizdi. Kemikli, Yunus kimdir sorusunun iki şekilde cevaplanacağını, bu cevaplardan ilkinin Yunus’un hangi dönemde nerede yaşadığı ve neler yaptığı gibi şeyleri açıklayan tarihi kimliği, ikincisinin ise Yunus’un ortaya koyduğu eserlerle oluşturduğu kimliği olduğunu beyan etti. Kemikli, Yunus’un şiirleriyle ve eserleriyle meşhur olduğunu, ancak kendisi hakkında çok az bilgi bulunduğu için de meçhul olduğunu ifade etti. Kemikli, Ahmet Yesevi’nin hem arif hem de Hanefi fakihi olduğunu ifade ettikten sonra Yunus’un da Ahmet Yesevi’nin açtığı çığırı devam ettirdiğini belirtti.
Kemikli, Yunus hakkında yapılan toptancı anlayışın doğru olmadığı Yunus’un kullandığı lafızları anlamak için önce istiare ve mecazın bilinmesi gerektiği ve daha sonra bu konuda konuşulması gerektiğini belirtti.
Söyleşi sorucevap ve teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

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