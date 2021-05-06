Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı´ndan Suriye'ye gidecek olan bir TIR'da yapılan aramada 33 bin mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'ye yüklü miktarda mühimmat götürüleceği bilgisine ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı´nda durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, B.V. yönetimindeki plakası açıklanmayan TIR'da 33 bin mermi ele geçirildi. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramada mermilere el koyan ekipler, B.V.'yi gözaltına aldı. B.V.´nin ifadesi doğrultusunda olayla ilgisi bulunan 4 kişi daha yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-05-06 14:40:59
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