Suriye sınırında mühimmat kaçakçılığına büyük darbe Sınır kapısında 33 bin adet mermi ele geçirildi

Kilis’te, Türkiye'den Suriye'ye giden bir tırda yapılan aramada 33 bin adet mermi ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye mühimmat kaçakçılığı yapılacağı yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir tırda yapılan aramada 33 bin adet mermi ele geçirildi. Tır sürücüsü Suriye uyruklu B.V. isimli şüpheli ile olaya karışan 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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