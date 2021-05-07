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7 Aralık Üniversitesi'nde iki yeni bölüm için öğrenci alınacak

İHA

7 Aralık Üniversitesi'nde iki yeni bölüm için öğrenci alınacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde açılan 2 yeni bölüm için öğrenci alımına başlanacağı bildirildi.
7 Aralık Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre bilimsel ve akademik gelişmeler doğrultusunda yeni bölümlere öğrenci alımları devam ediyor. Açıklamada yeni açılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki Tapu ve Kadastro Programı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki Eczane Hizmetleri Programı’na öğrenci alımları başladığı belirtildi. Tapu Kadastro Programı 30 kişilik kontenjanı, Eczane Hizmetleri Programı ise 40 kişilik kontenjanıyla eğitim vereceği bildirildi.

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