Milletvekili Dülger’in Kadir Gecesi mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in Kadir Gecesi mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Kısa bir süre önce rahmet ve mağfiretiyle dört bir yanımızı kuşatan Ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.
Dülger, “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan ‘Şifa Ver Ya Şafi’ nidalarıyla karşıladık bu kutlu ayı. Şimdi veda vakti. Bereketi ve mağfiretiyle, gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadet ile geçirdiğimiz, evlerimize ve gönüllerimize misafir olan on bir ayın sultanı, bugünlerde bize veda ediyor. Bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı mahsunuz. Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı Mübarek Ramazanı Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Bizi Kadrimizi yücelten en faziletli geceye, Kadir Gecesi’ne tekrar ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Kadir Gecesi, insanı Rahman’ın affıyla, insanlığı Kuran’ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Karanlıklar ve cehalet içinde yüzen insanoğluna kurtuluş yolunu gösteren yüce kitabımız Kur`anı Kerim`in, Allah tarafından sevgili peygamberimize ‘oku’ emriyle vahy edilmeye başlandığı ilk gecedir ve bin aydan daha hayırlıdır. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır. Bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde faydalanılmasını temenni ediyorum” dedi.
Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, “Covid 19 virüsü tedbirleri nedeniyle; zamanımızın büyük bir kısmını evlerimizde geçirdiğimiz bu salgın günlerinde "Millet olarak nice zorlukları birlik beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah. Salgın dönemini en kısa sürede geride bırakarak; Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, Kilis’imizi, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Milletimizin bu musibetten kurtulması için gecegündüz demeden canla başla mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kardeşlerimize Yüce Allah’ tan yardım ve başarı diliyorum. Bu duygularla tüm hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesini tebrik ediyor, Yüce Mevla’dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na da eriştirmesini niyaz ediyorum" ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ramazan’dan Kadir gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ramazan’dan Kadir gecesi mesajı
Kıraathane Söyleşilerinin 26’ncısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kıraathane Söyleşilerinin 26’ncısı gerçekleştirildi
Vali Soytürk, sınır hattında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Soytürk, sınır hattında incelemelerde bulundu
7 Aralık Üniversitesi'nde iki yeni bölüm için öğrenci alınacak
YEREL HABERLER 7 Aralık Üniversitesi'nde iki yeni bölüm için öğrenci ...
Suriye sınırında mühimmat kaçakçılığına büyük darbe Sınır kapısında 33 bin adet mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Suriye sınırında mühimmat kaçakçılığına büyük ...
Sınır kapısında, TIR'da 33 bin mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında, TIR'da 33 bin mermi ele geçirildi
Kilis'te sokağa çıkan seyyar satıcılar uyarıldı
YEREL HABERLER Kilis'te sokağa çıkan seyyar satıcılar uyarıldı
İftar sofralarında "Kilis tava" lezzeti
YEREL HABERLER İftar sofralarında "Kilis tava" lezzeti
Rektör Karacoşkun Engelsiz Üniversiteler ödül törenine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun Engelsiz Üniversiteler ödül ...
Kilis’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kilis’te uyuşturucu operasyonu
“Dünya Siyasetinde Yeni Yönelimler” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Dünya Siyasetinde Yeni Yönelimler” başlıklı ...
Türklük ve Türkçenin Mihenk Taşları konuşu söyleşi
YEREL HABERLER Türklük ve Türkçenin Mihenk Taşları konuşu söyleşi
Kilis’te gerebiç tatlısı mesaisi
YEREL HABERLER Kilis’te gerebiç tatlısı mesaisi