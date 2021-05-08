Sokak hayvanları unutulmadı

Kilis’te tam kapanma nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için parklara mama bırakıldı.
Pandemiden kaynaklı kapanma sürecinde, Kilis Belediye Veteriner Hizmetleri ile Kızılay Toplum Merkezi ve Genç Kızılay işbirliği ile sokakta yaşayan hayvanlar yalnız bırakılmadı. Park ve bahçelerde beslenme noktalarına mama bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.