Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane “En İyi Doktora Tezi Ödülü”ne layık görüldü.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen lisansüstü programlardan 2020 yılı içerisinde mezun olan öğrencilerden Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri alanlarında en başarılı yüksek lisans ve doktora tez sahipleri ile bu tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerine ödül veren Lav Turkuaz Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Sosyal bilimler alanında “Yılın En İyi Doktora Tezi” ödülünü “Kurumsal Yönetim Bağlamında Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) Uygulamalarının Entegrasyonu ve İç Denetim Performansına Etkisi” adlı teziyle 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kestane aldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bektaş Tepe aldığı ödül dolayısıyla Dr. Öğretim Üyesi Ali Kestane’yi tebrik etti.

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