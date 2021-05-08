Semt pazarları denetlendi

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Kilis'te Semt Pazarları Vali Recep Soytürk tarafından denetlendi.

Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve yetkililer ile 3 ayrı yerde kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulundular.

Semt pazarlarında incelemede bulunan Vali Soytürk ve beraberindekiler görevlileri talimat vererek, vatandaş yoğunluğu olmaması, pandemi kurallarına göre, tedbir alınmasını istedi.

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