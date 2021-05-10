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Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

DHA

Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi´nde meydana geldi. M.T., yönetimindeki 02 AAT 183 plakalı otomobil,  Ahmet Yiğit'in (45) kullandığı 79 DF 803  motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından tedaviye alınan Yiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-05-10 17:38:38

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