Kilis'te yaşayan Filistinliler İsrail'i protesto etti

Kilis’te aralarında Filistinlilerin de yar aldığı vatandaşlar, İsrail’in Mescidi Aska’ya saldırılarını proteste etti.

Yeni Beşevler semtinde toplanan Kilis Sivil Platformu üyeleri ile kentte yaşayan Filistinliler, konvoy oluşturarak Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Filistin bayrakları açan grup, sloganlar atarak tekbir getirdi. Kilis Sivil Platformu adına bir açıklama yapan Bekir Şen, İsrail’in mukaddes mekanlara saldırdığını ifade ederek, “Teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Covid'i, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya saldıran terörist İsrail’in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Ziyanda olan bu asırda başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden, herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz” dedi.

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