7 Aralık Üniversitesi Filistin'in yanında

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu İsrail’in Mescidi Aksa ile Filistinlilere saldırmasını kınadı.

7 Aralık Üniversitesi Senatosundan yapılan açıklamada, İsrail, Ramazan ayında da şiddet ve zulmünü arttırdığını belirtti.

Açıklama şöyle sürdü, “Mescidi Aksa ve çevresinde sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha eklemiş ve zalimliğini bir kez daha göstermiştir. Mescidi Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı yapılması açık bir devlet terörüdür. Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın statüsünü değiştirmeyi amaçlayan saldırgan operasyonları ve Filistin'in meşru haklarının gasp edilmesini kendine hak gören İsrail, uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir. Mescidi Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail'in kutsalımızı hedef alan saldırısını kınıyor ve İsrail'i uluslararası hukukun temel ilkelerine ve insanların ibadet hürriyetine saygıya davet ediyoruz” ifadesine ver verildi.

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