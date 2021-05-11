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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in Ramazan Bayramı mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Bir ay boyunca bir büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşandığını ifade etti.
Dülger, “ Bir taraftan rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü taşırken diğer taraftan da muhabbet ve kardeşlik iklimi bayrama ulaşmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. İbadet ve iyiliklerle geçirdiğimiz bir ayın kalbimize ve hayatımıza getirdiği huzur ve bereketi yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularımızı pekiştiren, bize inanç ve medeniyet değerlerimizi hatırlatan ilahî armağanlardır. Bayramlar, Rabbimizin ‘Müminler, ancak kardeştir’ ilahi fermanının en açık şekilde toplumun tüm kesimlerinde tezahür ettiği muazzam bir vahdet sahnesidir. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Özünde var olan değerlerle, herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönü olan bayram günlerinin, gönül ve ruh birliği içinde maneviyatına uygun şekilde değerlendirilmesini yürekten diliyorum. Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle, bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Millet olarak nice zorlukları birlik beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah. Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde, sorumluluklarımızın bilincinde olarak, sosyal mesafe kurallarına, tavsiyelere ve tedbirlere titizlikle uyararak, yanında olamadığınız sevdiklerinize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağınıza ve bu mutluluğu paylaşacağınıza inanıyorum” dedi.
Dülger, “Özellikle bayramlara buruk giren hastalarımızı, yaşlılarımızı, muhtaçları, şehitlerimizin yadigârlarını ve kahraman gazilerimizi bu müstesna günde de hatırlayarak, telefonlaşarak, bayram sevincimizi paylaşarak kederde de sevinçte de bir olduğumuzu gösterelim. Ramazan Bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını, bayram bereketinin kalplerimizi coşturmasını, umutlarımızı yeşertmesini, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygularla değerli Kilis halkımızın, milletimizin bu musibetten kurtulması için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızın ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tüm İslam âleminin, Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadesine ver verdi.

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