Kilis'te mercimek hasadı başladı

Kilis’te, havaların ısınmasıyla birlikte mercimek hasadına başlandı.

Önemli bir tarım illeri arasında bulunan Kilis’te, Mercimek hasadına başlanırken, Bayram sonrasında ise arpa ve buğday hasadına da başlanması bekleniyor. Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Bu yıl kuraklık nedeniyle Mercimek’te rokolte düşüklüğü olduğunu ifade ederek, “Yağışların az olması, çiçekte iken güneş vurdu. Normalde 150200 kilo dönümüne ürün alınması gerekirken, kuraklık nedeniyle 60 kilogram dönümüne ürün alınacak. Bu yıl yağış az oldu, bahar yağmurları da yeteri kadar olmadığı için rekolte düşüklüğü oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımızdan kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize destek verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Kara, Ramazan bayramının ardından Mercimek hasadının tamamlanacağını, Arpa ve Buğday hasadına başlanacağını sözlerine ekledi.

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