Başkan Ramazan’dan Bayram mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, yayımladığı mesajda Kilislilerin Ramazan Bayramını kutladı.

Başkan Servet Ramazan, kutlama mesajında rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazanı Şerif’i geride bırakarak, milletçe muhabbetle kucaklaşılan bir bayrama daha kavuştuklarını kaydetti. Ramazan'ın mesajında, "7’den 70’e her bir bireyin yüreğinin coşkuyla dolduğu bu özel günler, toplumsal barış için, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır. Bayramların özünde dayanışma ve hoşgörü vardır. Bu sebepledir ki insanlar kucaklaşır, dargınlar barışır ve toplumu huzur ve mutluluk kaplar. Bu bayram pandemi dolayısıyla evlerimizde olacağız elbette ki ancak, önümüzdeki bayramlarda yeniden kucaklaşacağımız günlerin de ümidi içerisindeyiz. Bu vesileyle bu bayramın pandemiden kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramın, islam coğrafyasında acı ve umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasına, Filistin’de dökülen kanın ve gözyaşının bir daha yaşanmamak üzere son bularak Mescidi Aksa’nın özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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