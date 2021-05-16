Ramazan’dan bayram ziyaretleri

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Polis uygulama noktaları 112 Acil Çağrı merkezi ile belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Tam kısıtlamada çalışan kamu kuruluşlarını ziyaret etti.

Başkan Ramazan, Polis uygulama noktaları, 112 Acil çağrı merkezi, Su İşleri ve Fen İşleri ekiplerini ziyaret ederek, her şartta görevinin başında olan personeller ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

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