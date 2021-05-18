Rektör Karacoşkun’un 19 Mayıs mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk Milletinin emperyal devletleri karşı bağımsızlığın ateşinin yakıldığı kurtuluş savaşının başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs'ın aynı zamanda milletin şeref ve istiklalini kurtarmak için gösterdiği azim ve kararlılığın bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Bu duygularla başta İstiklal savaşımızın büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kere daha saygı ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum” ifadesine ver verdi.

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