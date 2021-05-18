Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Necmettin Erbakan Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, kent merkezine doğru giden Faruk Muhammed A, yönetimindeki 79 MA 2659 plakalı otomobil ile Mehmet Enes İ. yönetimindeki 34 ZS 0841 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-05-18 17:15:54



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