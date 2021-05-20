Üniversitede misyonerlik konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitede misyonerlik konferansı

İHA

Üniversitede misyonerlik konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Modern Dünya, Misyonerlik ve 10/40 Penceresi” başlıklı konferans gerçekleştirildi.
“Modern Dünya, Misyonerlik ve 10/40 Penceresi” başlıklı ekonferans Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu’nun yönlendiriciliği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Turan’ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Sözlerine dinleyicileri selamlayarak başlayan Turan, İsrail’in Filistin’e yönelik benimsediği saldırgan tutumu kınadı. Turan, misyonerlik kavramının anlamı ve mahiyeti hakkında bilgiler verdikten sonra dinlerin misyonerlikle ilişkisini değerlendirdi. Buna göre dinlerin herhangi bir yayılma misyonu olup olmama durumuna göre; yayılmacı olan dinler ve yayılmacı olmayan dinler olmak üzere ikiye ayrıldıklarını belirtti. Turan, Misyonerlik denince akla ilk gelen dinin Hristiyanlık olduğu da konuşmacı tarafından ifade edildi.
Turan, Hristiyanların “tüm dünyayı Hristiyanlaştırma” hedefinin, Hristiyan kutsal kitaplarındaki Hz. İsa’nın mesajını yayma hususunda sadece İsrailoğullarını hedef kitle olarak almasına dair ifadeleriyle çelişki arz ettiğinin altını çizdi. Turan, ek olarak günümüzde yeryüzünde yaşayan dinler ve mensuplarının nüfus oranı hakkında da bilgi verdi.
Günümüz Hristiyan misyonerleri ve faaliyetlerine değinen Turan; misyonerlerin, muhatap kitleleri ikna etmek adına, geçmişten günümüze yaptığı faaliyetler ve benimsedikleri yöntemleri gözden geçirdiklerine dikkat çekti. Turan, bilgiye ulaşmanın kolay olduğu günümüzde, misyonerlerin, kendisine aktardığı bilgilerin doğru olup olmadığını öğrenme imkanına sahip olan kişilere karşı, bilgi olarak daha donanımlı olmayı amaçladıklarını belirtti. Hristiyanlığı hedef kitlelerin kendi kültür ve dini değerlerine yakınlaştırarak yayma girişimi demek olan “inkültürasyon” kavramının bu konudaki önemini vurgulayan Turan, “Hristiyan misyon hareketinin” başarıya ulaşabilmesi için misyonerlerin kullandığı finansal kaynaklara ve yaptıkları harcamalara değindi.
Turan, Hristiyanlığı yeryüzünde hakim din kılmak adına Luis Bush tarafından ortaya atılan “10/40 Penceresi” kavramı üzerinde durarak, bu kavramın misyonerlerce, hedeflerini gerçekleştirmede en önemli engel olan 10 ile 40 paralelleri arasındaki Hristiyan olmayan ülkeleri ifade etmek için kullanıldığını belirtti. Turan, 10/40 Penceresi ülkelerinde başarıya ulaşmanın, “3545 Türk Penceresi” denilen Türk ülkelerini Hristiyanlaştırmak olgusundan geçtiğinin misyonerlerce ileri sürüldüğünü belirtti. Ardından Hristiyan misyonerlerinin ülkemizde geçmişten günümüze yürüttükleri faaliyetlere değindi ve son yıllarda bu faaliyetlerin önceki dönemlere nazaran artış gösterdiğini vurguladı. E konferans soru cevap bölümü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitede “Fenomenolojik Refleksiyon” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Üniversitede “Fenomenolojik Refleksiyon” başlıklı ...
Başkanlardan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkanlardan esnaf ziyareti
Sınır kenti Kilis’te 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Sınır kenti Kilis’te 19 Mayıs kutlamaları
Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Ramazan’ın 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ramazan’ın 19 Mayıs mesajı
Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Rektör Karacoşkun’un 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’un 19 Mayıs mesajı
Milletvekili Dülger'den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger'den 19 Mayıs mesajı