İsrail'in saldırısında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Kilis'te, İsrail askerlerinin Filistin'e yönelik saldırısı sonucu şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra basın açıklaması yapılarak İsrail'in şiddeti protesto edildi.

Tekye Camiinde Cuma namazını müteakip Kilis’teki sivil toplum örgütleri tarafından, İsrail'in şehit ettiği Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazının ardından Tekye Cami önünde sivil toplum örgütü üyeleri bir basın açıklaması yaparak, İsrail’i kınadı.

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