Sınır kentte roketli saldırılarda şehit olanların aileleri unutulmadı

Kilis Valisi Recep Soytürk, terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye’den yapılan roketli saldırıda şehit olan 3 kişinin ailesine ziyaret ette bulundu.

Vali Recep Soytürk, 2016 yılında terör örgütü DEAŞ’ın saldırısı sonucu 5 mayıs 2016’da şehit olan Nisa Döne Sezer, 8 Mart 2016’da şehit olan Mert Özkan, 12 Nisan 2016’da şehit olan Mehmet Hanifi Sağlam’ın ailelerini ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vali Recep Soytürk, göreve başladığı günden itibaren şehit olan asker ve polislerin yakınlarının tamamına, Kora, Kıbrıs ve terör gazi olanların tamamını evlerinde ziyaret etti. DEAŞ ve PKK/YPG tarafından Suriye’den atılan roketler sonucu şehit olanların yakınlarını da ziyaret eden Vali Recep Soytürk’ün bu davranışı şehit aileleri ve gaziler tarafından takdirle karşılanıyor.

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