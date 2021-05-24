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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park ve yeşil alanlarda çalışmaları hız verildi

İHA

Park ve yeşil alanlarda çalışmaları hız verildi

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Havaların ısınmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.
Başkan Yardımcısı Erkmen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin gece gündüz çalıştığını fade ederek, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte park ve yeşil alanlarda yaptıkları çalışmalarına hız verdik. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Kilis genelinde bulunan parklarda, orta refüjlerde ve kaldırımlarda hummalı çalışma yapıyoruz. Parklarda, oyun gurupları, oturma bankları, bakım onarımların yanı sıra çim biçme çalışmalarıyla birlikte tüm mahallelerde sürgün ot alma işlemleri ve orta refüjlerde ot biçme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor” dedi.

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