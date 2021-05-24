Kilis'te PKK/YPG'li terörist yakalandı

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Suriye'den illegal yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan PKK/YPG'li terörist Kilis'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den bir teröristin illegal yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri çalışma başlattı. Terör örgütü PKK/YPG üyesi M.A. sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan teröristin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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