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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın’ın acı günü

İHA

İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın’ın acı günü

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’ın annesi Nebihe Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir Kilis Devlet Hastanesinde tedavi görürken hayatını kaybeden 84 yaşındaki Nebihe Yalçın için Musabeyli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’ın annesi Nebihe Yalçın’ın cenaze törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Yalçın, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile Kilis ve Gaziantep’ten çok sayıda kişi katıldı. Nebihe Yalçın için kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defin edildi.

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