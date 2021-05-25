Kilis'te 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde ve bağ evlerinde yapılan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırmayla kimlikleri belirlenen A.Ö., H.E.K., A.C., ve eşyaları satın alan G.S.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kamera kayıt cihazları, dizüstü bilgisayar, ev eşyaları ve motosiklet ele geçirdi. Jandarmada sorgulaması tamamlanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-05-25 14:23:19
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