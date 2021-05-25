Kilis'te alt yapı çalışmaları hız kazandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Belediyesi tarafından yaz aylarının gelmesiyle birlikte alt yapı çalışmaları hız kazandı.

Belediye Su İşleri ekipleri, Kilis’in muhtelif yerleri ve Kent Ormanı yakınında kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi ve Şehrin Muhtelif yerlerinde tadilat, asfalt yama ve yol genişletme çalışmasını gerçekleştirildi.

Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezindeki parklar, refüjlerin bakım çalışmaları aralıksız yapılıyor. Parklarda çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.