Biçerdöver hasat yaparken yangına neden oldu

Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde Hububat hasadı yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım nedeniyle yangına yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde hububat hasadı yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım nedeniyle hububat etili alan tutuştu. Kilis İtfaiye ekipleri, Yeniyapan köyüne gederek, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 200 dönüm ekili hububat tarlası yanarak kül oldu. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.