Anız yakanlara dekar başına 80 TL ceza kesilecek

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, anız yakanlara yasa gereği dekar başına en düşük idari para cezasının dekar başına 80 TL 39 kuruş olduğunu, bazı yerlerde ise cezanın 5 kat aratabileceğini söylerek insanlara uyarılarda bulundu.

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı açıklamada havaların ısınması ve hasat sezonunda başlaması nedeniyle anız yangınlarının riskini arttırdığını da ifade ederek, "Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği için hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır. 2021 yılı için anız yakanlara dekar başına 80 TL 39 kuruş İdari para cezası uygulanacaktır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır” dedi.

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