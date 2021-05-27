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Rektör Karacoşkun İstanbul Üniversitesi Rektörü Çapak ile bir araya geldi

İHA

Rektör Karacoşkun İstanbul Üniversitesi Rektörü Çapak ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile bir araya geldi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile bir araya geldi. Görüşmeye Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir de katıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın makamında gerçekleştirilen görüşmede, YÖK Anadolu Projesi kapsamında, üniversiteler arasındaki ikili iş birlikleri konuşuldu. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haluk Alkan ve Prof. Dr. İlyas Topsakal, İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Metin Küçük, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Eray Yurtseven de görüşmede hazır bulundu.

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