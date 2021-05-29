DEAŞ’ın hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 2 kişi Türkiye’ye getirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)SURİYE'nin El Bab kentinde, terör örgütü DEAŞ´a ait hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 1 Türk güvenlik görevlisi ile 1 Suriye yerel polisi tedavi için Türkiye´ye getirildi.
Bugün akşam saatlerinde El Bab ilçe merkezinde terör örgütü DEAŞ´a ait hücre evine Suriye yerel polisi ile Türk güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyonu fark eden DEAŞ´lı teröristin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 2 Suriye yerel polisi şehit oldu. Patlama esnasında 1 Türk güvenlik görevlisi ile 3 Suriye polisi yaralandı. Türk güvenlik görevlisi ile durumu ağır olan Suriye yerel polislerinden biri bölgeden tahliye edildikten sonra tedavi edilmek üzere Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-05-29 00:07:23
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