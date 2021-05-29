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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis Zeytinyağı Coğrafi işaret aldı

İHA

Kilis Zeytinyağı Coğrafi işaret aldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Üniversitemiz Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce yürütülen projelerle Kilis 7 Aralık Üniversitesi İleri Teknoloji ve Araştırma Merkezi (İTAMER) kurulan laboratuvarlarda, Kilis yağlık zeytinyağının profili çıkarıldı.
Kilis yağlık zeytinyağının bölgede yetişen diğer yağlara kıyasla sağlık açısından tarçında da antioksidan olarak bulunan sinnamik asit içeriğinin çok yüksek olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra insan sağlığını olumsuz etkileyen ve kolesterolü arttıran behenik asit miktarının, zeytinin olgunlaşma sürecinde artmasına rağmen, Kilis yağlık zeytinyağında artış göstermediği kaydedildi. Kilis Valiliği’nin tüm paydaşları bir araya getirerek başlattığı bu çalışma ve projelerle, Ticaret İl Müdürlüğü öncülüğünde Kilis zeytinyağı coğrafi işareti alarak tescillendi.
7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri, sonsuz desteklerinden dolayı Kilis Valisi Sayın Recep Soytürk’e, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a, projelerin desteklenmesinde ve bölgede gelişmiş bir altyapıya sahip laboratuvarın kurulmasında katkı sağlayan İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge İdaresi’ne, katkısı geçen Ziraat Fakültesi Öğretim üyelerine ve tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

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